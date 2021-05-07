Sagopa Kajmer - Düşenin Dostu Olmaz sözleri! 'Düşenin Dostu Olmaz' rap şarkısı sözleri nelerdir?
Sagopa Kajmer'in en anlamlı şarkılarından olan Düşenin Dostu Olmaz şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. KİTS albümü parçası olan Düşenin Dostu Olmaz şarkısının sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Sagopa Kajmer - Düşenin Dostu Olmaz sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.
SAGOPA KAJMER - DÜŞENİN DOSTU OLMAZ ŞARKI SÖZLERİ
İlham al, bu sözlerin sahibi bir hamal
Varlığı hayal, kahramanı olmak istediğim bir masal var
Düşündükçe sulara batar benim sal, kader beni sal
Marifetle erir gönlüm, gördüm benim gören gözüm parçalar ya gönlüm
Avuçlarımda göğe doğru tuttuğum dualarım ve ömrüm
Yetmez dilemeye özrüm
***
Bak; bataklıklar üzeri ne kadar da parlak
Bak ve gör burdan her tarafta güzel yüzlü tuzak
Gökyüzü ne kadar yakın; Arş-ı Azam ne kadar uzak
Kendine yaptıkların ve kattıkların ne kadar vasat
***
Evet; bu bir aşk şarkısı
Evet; bu bir kalp ağrısı
Evet bu namelerde bir yanan var en derinden
Ah bir bilsen, içimdeki alevi bir görsen...
***
Yalnız ağacın çocuklarını taşladınız öldüler
Sapanla avlanan kuşlar can çekişerek öldüler
Gözden ayrı düşeni dudaklar cümleden düşürdüler
Düşenin dostu olmadı hiç
***
Düşenin dostu olmaz
Bunu böylece bildim
İnanmasam olmaz
***
Düşenin dostu olmaz
Bunu böylece bildim
İnanmasam olmaz
***
Ölüm ALLAH'ın emri, Ankebut'ta belli
Eline tutuşturdu Sago en güzel delili
Delillerim ve deliliğim beni bu yaşıma getirdi
Sen köşene çekil düşün seni neler bitirdi
***
Başta tertemiz bir sudur yaradılış
Gün geçtikçe karmakarışır, durgun sular ani bulanır
İlk başlarda suya bakarsan ayı ve güneşi saf görürsün
Sonra güneş gider ay kalır üzülürsün
***
Düşmanın buzunda donmaktansa dostun güneşi yaksın
İçimi, alınan her nefes soluk yeniden yaşama dönmek gibi
Kefene sarılı tütüne benzerim; uçar dumanım aniden
Uçar bu ruh bedenden
***
Bu ruh bedenden uçar, geride kalan naçar
Çark-ı Felek yaman döner ben solar sen açar
Onlar kalır sen göçer menzilimiz farklılaşır
Çok geç olmadan açıl gözüm açıl
***
Düşenin dostu olmaz
Bunu böylece bildim
İnanmasam olmaz
***
Düşenin dostu olmaz
Bunu böylece bildim
İnanmasam olmaz