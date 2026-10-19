Yüksekova Devlet Hastanesi'nde iki yeni uzman hekim göreve başladı, toplam 65 oldu

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Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'nde iki yeni uzman hekim göreve başladı. Bu atamalarla birlikte hastanedeki toplam uzman hekim sayısı 65'e yükseldi.

Hastane bünyesinde hasta kabulüne başlayan Uzman Doktor Ceren Çetin Deri dermatoloji branşında, Uzman Doktor Çiğdem Nur Şahin ise çocuk cerrahisi alanında hizmet verecek. Yeni uzman hekimlerin göreve başlamasıyla ilgili branşlarda sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaşların sağlık alanındaki ihtiyaçlarının yerinde karşılanması hedefleniyor.

Hastanede muayene olmak isteyen vatandaşların, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı