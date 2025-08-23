Yozgat Şehir Hastanesi'nde Patoloji Süreci Bilgilendirme Toplantısı

Yozgat Şehir Hastanesinde patoloji numune süreci hakkında sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, toplantıda uzman doktor Selin Görücü, patolojik numunelerin doğru ve güvenli bir şekilde gönderilmesine ilişkin sunum yaptı.

Görücü, numune alımı, etiketleme, uygun taşıma koşulları ve teslim süreci gibi konularda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Toplantının soru-cevap bölümünde servis sorumlularının yaşadığı sorunlar ve öneriler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer, bu tür bilgilendirme toplantılarının düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, sağlık hizmeti kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.