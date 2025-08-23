Yozgat Şehir Hastanesi'nde Patoloji Süreci Bilgilendirme Toplantısı

Yozgat Şehir Hastanesi'nde Patoloji Süreci Bilgilendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Şehir Hastanesi'nde patoloji numune süreci hakkında sağlık çalışanlarına yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Uzman doktor Selin Görücü, numune alımı ve teslim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Toplantıda sorunlar ve öneriler de ele alındı.

Yozgat Şehir Hastanesinde patoloji numune süreci hakkında sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, toplantıda uzman doktor Selin Görücü, patolojik numunelerin doğru ve güvenli bir şekilde gönderilmesine ilişkin sunum yaptı.

Görücü, numune alımı, etiketleme, uygun taşıma koşulları ve teslim süreci gibi konularda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Toplantının soru-cevap bölümünde servis sorumlularının yaşadığı sorunlar ve öneriler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer, bu tür bilgilendirme toplantılarının düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, sağlık hizmeti kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Sağlık
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı

Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.