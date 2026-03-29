Yemek borusu kanserlerinde erken teşhis tedaviyi kolaylaştırıyor

Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Uğur Coşkun, yemek borusu kanserine karşı sıcak içecek tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Erken teşhisin önemine de dikkat çeken Coşkun, Doğu Anadolu'da yaygın olan sıcak çay tüketiminin kanser riskini artırdığını belirtti.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, yemek borusu kanserinden korunmak için çok sıcak içecek alışkanlığından vazgeçmek gerektiğini belirterek, erken teşhisin tedaviyi kolaylaştırdığını söyledi.

Aynı zamanda Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği Genel Sekreteri olan Coşkun, "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, çayın, kahvenin ya da yiyeceklerin çok sıcak tüketilmesinin doğru bir davranış olmadığını ifade etti.

Sıcak içecek tüketimini alışkanlık haline getirmemek gerektiği uyarısında bulunan Coşkun, "Bir, iki defa sıcak tüketmenin hiçbir zararı yok ama düzenli olarak özellikle çayı, sıvı gıdaları fazla sıcak tüketmenin, o yemek borusunda yaptığı yanma, oradaki birtakım değişiklikler ve daha sonradan hücrelerin değişikliğe uğraması sonucu kanser riski artıyor." diye konuştu.

Coşkun, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok sıcak çay tüketim alışkanlığı olduğunu ve bu alışkanlığa bağlı bölgede yemek borusu kanserinin sık görüldüğünü dile getirdi.

"Yutma güçlüğü en belirgin belirtisi"

Tedavi etmeye çalıştıkları hastalar olduğunu dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Teşhis ne kadar erken olursa o kadar iyi tedavi ediyoruz. Ama yemek borusu kanserleri maalesef ilerlediği zaman tedavisi zorlaşan bir hastalık. Cerrahi operasyonlar, ışın tedavisi, yeni akıllı ilaçlar gibi tedavi seçeneklerimiz var ve iyi neticeler elde ediyoruz. Ama gönül istiyor ki bunların sıklığını azaltalım, kanser olmadan önleyelim. Bunun için çaba sarf etmek, dikkat etmek gerekiyor."

Coşkun, yemek borusu kanserinin en belirgin özelliğinin yutma güçlüğü olduğuna dikkati çekerek, kilo kaybı, beslenme bozuklukları, yemek yerken yanma ve bulantının da hastalığın belirtileri olduğunu kaydetti.

Yemek borusu kanserinin oldukça sinsi ilerlediğini dile getiren Coşkun, erken evrelerde bazen belirgin şikayet vermediğini, tümör büyüyüp yemek borusunu tıkadığında bazı belirtilerin ortaya çıktığını söyledi.

Kanserden korunmak için bazı alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Coşkun, semaver gibi geleneklerle çayın kaynarken tüketilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Coşkun, çayın hiçbir zararı yokken, sıcak tüketildiğinde sürekli yanmaya bağlı mukozada birtakım değişiklikler olduğunu ve bunun bazılarında kansere dönüşebildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
