Yaza Formda Girmek için İlkbahar Döneminin Önemi

Estetik uzmanı açıkladı: "Yaza daha iyi bir görünümle girmek için en iyi zaman ilkbahar dönemi"

SAMSUN - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, ilkbahar dönemindeki estetik işlemlerin yaza hazırlanmada iyi bir zaman olduğunu belirterek, "Bu süreçte yaz tatiline ortalama 4-5 aylık bir zaman zarfı olmaktadır. Bu iyi bir toparlanma sürecidir. Bu süreçte birçok estetik işlemi gerçekleştirerek hastaları yaza hazırlıyoruz" dedi.

İnsanların yaza hazırlık sürecinde en çok meme estetiği ve liposcution (yağ aldırma) işlemlerinin yaptırdığını belirten Opr. Dr. Emre Kıymık açıklamalarda bulundu. Opr. Dr. Kıymık, "İlkbahar aylarına girmiş bulunmaktayız. Estetik ameliyatlarda yaza hazırlık sürecindeyiz. Yaza hazırlık olarak estetik ameliyatlar gerçekleştirmekteyiz. Burada gerçekleştirdiğimiz en önemli estetik işlemleri vücut ameliyatları oluyor. Bunlar içerisinde meme estetiği çok fazla ön plana çıkmaktadır. Meme büyütme, küçültme, dikleştirme tarzında ameliyatlarla yaza formda bir görüntüyü elde etmeye çalışarak hastalarımız yaza hazırlık yapıyor. Bunların haricinden karın germe, yağ aldırma işlemleri çok fazla ön plana çıkmaktadır. Karın germe ile gövde şeklini son derece düzgün bir hale getirerek karnı düz bir hale getirmeye hedefliyoruz. Yağ alma yaparak yine bel kıvrımlarının ortaya çıkması, bölgesel yağlanma olan yağların çok daha iyi bir görüntüye kavuşmasını hedefliyoruz. Bunların haricin kol ve bacak bölgelerine de yağ alma işlemi uygulanabiliyor. Burada yağlanma olan bölgeleri liposuction işlemi ile iyi bir görüntü elde etmeye çalışıyoruz. Genel hasta grubumuz kadınlar oluyor ama erkekler de bize çok fazla başvurmaya başladı. Erkek tipi meme büyümesi olan yine jinekomasti durumda yine liposuction işlemi ile meme çevresindeki yağlanmayı kaybediyoruz. Bu süreçte yaz tatiline ortalama 4-5 aylık bir zaman zarfı olmaktadır. Bu iyi bir toparlanma sürecidir. Bu süreçte birçok estetik işlemi gerçekleştirerek hastaları yaza hazırlıyoruz" diye konuştu.