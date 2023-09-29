Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Kuduz Hastalığına Karşı Bilinçlendirme Etkinliği

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nce 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Ekipler, etkinlikler kapsamında kuduz hastalığının önemi ve bu hastalıktan korunmanın yollarını anlatmak amacıyla halka açık alanlarda broşür dağıttı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, kuduz hastalığının özellikle kurt, çakal, tilki, ayı ve domuz gibi etçil yabani hayvanlardan bulaştığına dikkati çekti.

Hastalığın av ve yaylım hayvanlarına bulaşma olasılığı bulunduğunu anlatan Sönmez, "Önlem alınması çok elzemdir. Çünkü kuduz hastalığı ölümcül olabilmektedir. Kesinlikle halkımızın çok bilinçli olması gerekiyor. Biz sağlıkçılar da farkındalık oluşturmak için gayret ediyoruz." dedi.