Yahşihan'da Kur'an kurslarındaki öğrencilere sağlıklı beslenme ve ağız diş sağlığı eğitimi verildi
Yahşihan ilçesindeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere sağlıklı beslenme ve ağız diş sağlığı konularında eğitim verildi. İlçe Sağlık Müdürü, Diş Hekimi ve Diyetisyenin yer aldığı etkinlikte, öğrencilere bilgilendirme yapıldı ve oyunlar oynandı.
Yahşihan'da ilçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere sağlıklı beslenme ve ağız diş sağlığı eğitimi verildi.
Eğitimlerde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez ile Diş Hekimi Fatma Nur Saygılı ve Diyetisyen Rabia Cansu Tekin yer aldı.
Bilgilendirme etkinliği kapsamında kurs öğrencileriyle çeşitli oyunlar oynayan uzmanlar, sağlıklı beslenme ve ağız diş sağlığı konusunda da eğitim verdi.
Bilgilendirmede sağlıklı beslenmenin tüm bedeni etkilediği belirtilerek, sağlıklı beslenme ve diş sağlığının yaşam kalitesine etkisi anlatıldı.