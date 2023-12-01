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Viranşehir Belediyesi Denetimlerinde Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi

1 Aralık 2023 14:01 Son Güncelleme: 14:03 Abone Ol

Viranşehir Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirilerek imha edildi. Denetimlerde 350 kilogram tavuk, 67 kutu bisküvi, 200 kilogram süt ve süt ürünleri, 450 kilogram bakliyat ürünleri ile 250 litre yağ bulundu.