Van'da sarılık tanısı konulan bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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Van'ın Çatak ilçesinde 3 günlük bir bebeğe sarılık tanısı konuldu. Bebek, ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Van'ın Çatak ilçesinde sarılık tanısı konulan bebek, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çatak Devlet Hastanesi'ne götürülen 3 günlük bebeğe sarılık tanısı konuldu.
Doktorlar, bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.
Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan bebek, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sağlık