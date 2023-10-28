Van'da doğum sancısı tutan kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğum sancısı tutan bir kadın, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye ulaştırıldı. Kadın, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede doğumunun yaklaştığı tespit edildi ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ambulans helikopter, Bahçesaray'dan kadını alarak Van'daki hastaneye ulaştırdı.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, doğum sancısı tutan kadın, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle Van'daki hastaneye ulaştırıldı.

Bahçesaray ilçesinde oturan 38 haftalık hamile kadın, doğum sancılarının başlamasıyla yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü. Kadının burada yapılan muayenesinde doğumunun yaklaştığı tespit edildi. Buradan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk kararı alınan kadın için Van'dan ambulans helikopter havalandı. Bahçesaray'dan kadını alan ambulans helikopter, Van'daki hastaneye ulaştırdı. (DHA)