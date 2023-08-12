Van'ın Gürpınar ilçesinde arı sokmasından dolayı rahatsızlanan 50 yaşındaki kadın, ambulans helikopter ile Van'a getirildi. Gürpınar ilçesine bağlı Kılıçtutan köyünde ikamet eden Saniye Somer isimli kadını arı sokması sonucu alerjik reaksiyon gelişmesi sonucu 112 Acil Servis Müdürlüğü'ne haber verildi. Ambulans helikopter görevlendirilerek hastaneye nakli sağlandı.

Van'da arı sokmasıyla rahatsızlanan kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde arı sokmasından dolayı rahatsızlanan 50 yakındaki kadın, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

Gürpınar ilçesine bağlı Kılıçtutan köyünde ikamet eden 50 yaşındaki Saniye Somer isimli kadını arı sokması sonucu alerjik reaksiyon gelişmesi sonucu 112 Acil Servis Müdürlüğü'ne haber verildi. Karayolu ile zaman kaybı yaşanacağından dolayı bölgeye ambulans helikopter görevlendirilmesi yapıldı. Olay yerine varan ambulans helikopterdeki sağlık ekibi ilk değerlendirme ve müdahalesini ardından hasta Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakli sağlandı.