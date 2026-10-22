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Van'a 131. DHY kurasıyla 70'i uzman olmak üzere 91 hekim kadrosu tahsis edildi

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Van'a 131. DHY kurasıyla 70'i uzman olmak üzere 91 hekim kadrosu tahsis edildi
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Sağlık Bakanlığı'nın 131. DHY kurası kapsamında Van'a 70 uzman tabip ve 21 tabip olmak üzere toplam 91 hekim kadrosu tahsis edildi. Yeni kadrolarla kentte sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve uzman hekim ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 131. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Van'a 70 uzman tabip ve 21 tabip olmak üzere toplam 91 hekim kadrosu tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 131. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası sonuçlarına göre Van ve ilçelerindeki sağlık tesislerine yeni hekim atamaları yapılıyor. Açıklanan kura sonuçları çerçevesinde kente 70'i uzman tabip, 21'i ise pratisyen tabip olmak üzere toplam 91 hekim kadrosu verildi.

Yeni tahsis edilen kadrolarla birlikte kentteki sağlık hizmetlerinin sunumunun güçlendirilmesi ve uzman hekim ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Göreve başlayacak hekimlerin önümüzdeki günlerde kentteki sağlık kuruluşlarında hasta kabulüne başlaması bekleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kente atanan yeni hekimlere görevlerinde başarılar dileyerek, kadro tahsisinde emeği geçen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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