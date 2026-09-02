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Vali Arslan'dan Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz'e Geçmiş Olsun Ziyareti

Vali Arslan'dan Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz'e Geçmiş Olsun Ziyareti
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Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz'ü ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından hastanedeki diğer hastaları da ziyaret eden Vali Arslan, hastalara ve yakınlarına şifa diledi.

Vali Nurtaç Arslan, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Rahatsızlığı sebebiyle Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz'ü ziyaret eden Vali Dr. Nurtaç Arslan, hastanın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başhekim Op. Dr. Burak Bakar'dan Gazi Soyöz'ün sağlık durumunu öğrenen Arslan, hastaya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Arslan ayrıca hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret ederek hem kendilerine hem de yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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