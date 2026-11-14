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Uzman Dr. Çevik diyabetin erken tanıyla kontrol altına alınabileceğini söyledi

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Uzman Dr. Çevik diyabetin erken tanıyla kontrol altına alınabileceğini söyledi
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14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Midyat Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ata Çevik, diyabetin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek erken tanı ve düzenli takibin önemine dikkat çekti. Diyabet Okulu'nda hastalara eğitim desteği sunuluyor.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Midyat Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ata Çevik, diyabet hastalığı, hastalığın neden olabileceği sağlık sorunları, erken tanının önemi ve tedavi süreçlerine ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

Diyabetin giderek yaygınlaşan kronik hastalıklardan biri olduğuna dikkat çeken Uzman Dr. Çevik, kontrol altına alınmayan diyabetin böbrek yetmezliği, kalp ve damar hastalıkları ile dolaşım bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Diyabetle mücadelede erken tanı, düzenli hekim kontrolü, tedaviye uyum ve kan şekeri takibinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Çevik, hastalığın düzenli takip ve uygun tedaviyle kontrol altında tutulabileceğini ifade etti.

Öte yandan Midyat Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Diyabet Okulu'nda hastalara hastalık ve tedavi süreçleri hakkında eğitim ve bilgilendirme desteği sunuluyor. Diyabet konusunda bilinçlenmek ve eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar Diyabet Okulu'na başvurabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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