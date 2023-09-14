UMKE ve UMKE Atak ekipleri Libya'da sağlık hizmeti veriyor

Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ve UMKE Atak ekipleri, Libya'da yaşanan sel felaketi sonrası bölge halkına sağlık hizmeti veriyor ve arama kurtarma faaliyetlerinde bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ve UMKE Atak ekipleri Libya'nın yaralarını sarıyor

SAĞLIK Bakanlığı'na bağlı UMKE ve UMKE Atak ekipleri, sel felaketinin vurduğu Libya'da bir yandan bölge halkına sağlık hizmeti veriyor, bir yandan da arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ve UMKE Atak ekipleri Libya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Derne şehrinde kurdukları Sahra Hastanesi'nde bölge halkına sağlık hizmeti veriyor. Bölgede arama ve kurtarma faaliyetleri de yapan UMKE ekipleri sağlık taramalarını da artırarak devam ediyor. Yapılan faaliyetlerin görüntülerinde bölge halkının ekiplere gösterdiği ilgi dikkat çekiyor.