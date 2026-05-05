Uluslararası katılımlı Gastro-İntestinal Kongresi Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde tamamlandı

Gastro-intestinal cerrahi alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesinde düzenlenen açılış programıyla başlayan "9. Çukurova Gastro-intestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Kongresi" 3 gün süren bilimsel oturumların ardından başarıyla tamamlandı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Gündoğdu, Başkent Üniversitesi'nin kongrenin ana bileşenlerinden biri olduğunu belirterek, bilimsel organizasyonların sağlık alanındaki gelişim açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Doç. Dr. Gündoğdu konuşmasında, uluslararası katılımın kongreye önemli katkı sunduğunu ifade ederek, "Bilimin geldiği son noktayı ve güncel gelişmeleri takip etmek, bunları meslektaşlarımızla paylaşarak daha ileriye taşımak adına bu tür bilimsel programlar büyük önem taşıyor. Farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelmesi, bilgi paylaşımını güçlendirdiği gibi gelecekteki bilimsel çalışmalara da önemli katkılar sunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından akademisyenler, uzman hekimler, hemşireler, diyetisyenler ve sağlık profesyonellerini bir araya getiren kongrede, bilimsel program kapsamında gerçekleştirilen kurslar, paneller, vaka sunumları ve bilimsel oturumlarda; Kronik Yara Bakımında Güncel Yaklaşımlar, Stoma Bakımı, HPB Cerrahi, Obezite Cerrahisi, Kanser Cerrahisinde Perioperatif Bakım Multidisipliner Yaklaşım, Kolorektal Aciller, Kolon- Rektum Cerrahisinde Kritik Kararlar gibi birçok başlık ve gastro-intestinal cerrahi alanındaki güncel yaklaşımlar ele alındı. Kongre süresince multidisipliner konular da değerlendirilerek sağlık profesyonelleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı.

Katılımcılar, modern sağlık altyapısı ve akademik gücüyle bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin, bilimsel üretim ve uluslararası akademik dayanışma açısından verimli bir platform oluşturduğunu ifade etti. - ADANA

