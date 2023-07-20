Ultrasonografik cihazlar hastaların ayağına gidecek

SİVAS Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji bölümünde USG cihazı ve röntgen cihazları hizmete alındı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi teknolojik cihazları bünyelerine kazandırmaya devam ediyor. 2'si üst düzey toplamda 5 adet taşınabilir Ultrasonografik Cihazlarla birlikte hasta başında çekim yapıp, çekim yapıldığı esnada üzerinde bulunan ekrandan görüntüyü değerlendirme fırsatı sunuyor. Kablosuz bağlantı yöntemiyle birlikte çekilen görüntüleri hastanenin her yerinden sisteme aktarabilme özelliğine sahip olan cihazlarla birlikte hasatlara daha iyi hizmet verilmesi planlanıyor. Cihazların açılış programına SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Genel Sekreter Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, akademisyenler ve sağlıkçılar katıldı.

"Yeni cihazlarla hastalarımıza daha iyi bir hizmet vermeyi hedefliyoruz"

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yeni cihazlarla hastalara daha iyi hizmet vermeyi planladıklarından bahsederek, "Üniversite Hastanemize yeni cihazlar kazandırmaya devam ediyoruz. Bu cihazlar ile hasta başı çekim yapabilmekte olup çekim esnasında üzerindeki ekranda görüntüyü değerlendirebilme imkanı vermektedir. Ayrıca kablosuz bağlantı aracılığı ile hastanenin her yerine görüntüleri anında hastane bilgi sistemine aktarabilmektedir. Kazandırdığımız yeni cihazlarla hastalarımıza daha iyi bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Üniversitemize ve şehrimize ve hayırlı olsun." dedi.

"5adet 2'si üst düzey olmak üzere ultrasonografi cihazı alınmıştır"

Radyoloji Ana Bilim Dalında görevli Prof. Dr. İsmail Şalk, cihazların özelliklerinden bahsederek, "Bölümümüze 5 adet 2'si üst düzey olmak üzere ultrasonografi cihazı alınmıştır. Bu cihazlar ile rutin ultrasonografik görüntülemeler yapılmaktadır. Ayrıca üst düzey ultrasonografik cihazlarında doku sertliği, 3 boyutlu obstetrik görüntüleme ve detaylı pediatrik görüntüleme yapılabilmektedir. Bu cihazlar motorize olup hareketi kumanda ile sağlanmaktadır. Bu da kolaylıkla taşınabilmesini sağlamaktadır. Bu cihazların tamamı ile kaydedilen görüntüler hastane bilgi sistemine atılabilmektedir" diye konuştu.