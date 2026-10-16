TVHB Başkanı Eroğlu, dünyada 645 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini söyledi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Dünyada 645 milyon insan açlıkla mücadele ederken, yaklaşık 2,1 milyar insan yeterli ve güvenilir gıdaya düzenli erişemiyor" dedi.

TVHB Başkanı Eroğlu, 16 Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Dünyada 645 milyon insanın açlıkla karşı karşıya kaldığını belirten Eroğlu, yaklaşık olarak 2,1 milyar insanın yeterli gıdaya ulaşamadığını ifade etti. Ayrıca Eroğlu, dünyada her 13 kişiden 1 kişinin açlıkla mücadele ettiğini ve bu durumun kabul edilebilir bir durum olmadığını vurguladı. Güvenilir gıdaya erişim için Tek Sağlık yaklaşımının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, toplum sağlığının sağlıklı hayvan olmadan düzenli bir şekilde ele alınamayacağını sözlerine ekledi.

"Dünyada yaklaşık 2,1 milyar insan yeterli ve güvenilir gıdaya düzenli erişemiyor"

Dünyada birçok insanın yeterli gıdaya erişemediğini belirten TVHB Başkanı Ali Eroğlu, "Dünyada 645 milyon insan açlıkla mücadele ederken, yaklaşık 2,1 milyar insan yeterli ve güvenilir gıdaya düzenli erişemiyor. 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde, gıda krizinin artık halk sağlığı, ekonomik erişilebilirlik ve gıda güvenliğiyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) kuruluş yıl dönümü olan 16 Ekim Dünya Gıda Günü, 2026 yılında 'Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle' temasıyla kutlanıyor. Bu yılın teması, sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesinde bilimsel yeniliklerin, üretim teknolojilerinin ve ortak sorumluluğun önemine dikkat çekiyor. BM tarafından Temmuz 2026'da yayımlanan 'Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu' raporuna göre, 2025 yılında yaklaşık 645 milyon insan açlıkla karşı karşıya kaldı. Bu sayı dünya nüfusunun yüzde 7,8'ine karşılık geliyor. Yaklaşık 2,1 milyar insan ise orta veya şiddetli düzeyde gıda güvencesizliği yaşadı. Küresel açlık oranlarında son üç yılda sınırlı bir gerileme görülmesine rağmen mevcut tablo, 2030 yılına kadar açlığın sona erdirilmesi hedefinden uzak olunduğunu gösteriyor. Savaşlar, iklim krizi, kuraklık ve ekonomik eşitsizlikler, özellikle kırılgan toplumlarda gıdaya erişimi tehdit etmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"Sağlıklı hayvan olmadan güvenilir hayvansal gıda, güvenilir gıda olmadan sağlıklı toplum mümkün değildir"

Toplum sağlığının, sağlıklı hayvan olmadan düzenli bir şekilde ele alınamayacağını dile getiren Eroğlu, "Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) küresel hastalık yükü tahminlerine göre, her yıl yaklaşık 600 milyon insan kontamine gıdalar nedeniyle hastalanırken 420 bin insan hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin yaklaşık 125 binini beş yaş altındaki çocuklar oluşturuyor. Sağlıklı hayvan olmadan güvenilir hayvansal gıda, güvenilir gıda olmadan sağlıklı toplum mümkün değildir. Veteriner hekimler; çiftlikten sofraya uzanan üretim zincirinde hayvan hastalıklarının önlenmesi, gıda kaynaklı risklerin azaltılması, antibiyotik direnciyle mücadele ve halk sağlığının korunmasında stratejik sorumluluk üstlenmektedir. Bu nedenle kamuda veteriner hekim istihdamı artırılmalı, veteriner halk sağlığı hizmetleri güçlendirilmeli, mesleki yetki ve özlük hakları güvence altına alınmalıdır. Hayvan hastalıklarının erken tespiti ve salgınların önlenmesi amacıyla doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi kurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. 2026 yılı küresel gıda raporu, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin sağlıklı beslenmenin maliyetini karşılayamadığını ortaya koyuyor. Özellikle çocukların yeterli ve dengeli beslenememesi; fiziksel gelişim, öğrenme kapasitesi ve toplumların geleceği açısından ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Okullarda sağlıklı beslenme programlarının yaygınlaştırılması, hayvansal protein dahil temel besinlere erişimin desteklenmesi ve çocuk yoksulluğuyla mücadele, sosyal politikaların öncelikleri arasında yer almalıdır" ifadelerini kullandı.

"Tek Sağlık yaklaşımının güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz"

Güvenilir gıdaya erişim için Tek Sağlık yaklaşımının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, şu sözlerle devam etti:

"İklim değişikliği, artan üretim maliyetleri ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı, gıda arzının sürdürülebilirliğini her geçen gün daha önemli hale getirmektedir. Türkiye'nin gıda güvencesinin korunması için hayvancılıkta planlı üretim desteklenmeli, üreticilerin ekonomik sürdürülebilirliği sağlanmalı, bilimsel araştırmalara ve koruyucu veteriner hekimlik hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmalıdır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, herkesin yeterli, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişebildiği bir gelecek için bilimsel üretim politikalarının, etkin denetim mekanizmalarının ve Tek Sağlık yaklaşımının güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Gıdaya erişim temel insan hakkıdır. Bugün alınmayan her önlem, yarının gıda ve sağlık krizlerini derinleştirecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı