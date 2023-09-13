Türkiye, Libya'daki sel felaketine sağlık çalışanlarıyla destek oluyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Libya'da yaşanan sel felaketinde binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirterek, " Türkiye'nin 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak. İyi haberler bekleyen 85 milyon insanın da kalbi Libya'da" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'da görev yapan UMKE ekiplerinin görüntülerini paylaşarak, "Libya'da yaşanan sel felaketinde binlerce insan hayatını kaybetti. Binlercesinden haber alınmış değil. Olayın hemen akabinde Bakanlık olarak 2 Acil Müdahale Ünitesi, tıbbi sarf malzemeleri, çok sayıda jeneratör, ihtiyaç duyulacak bazı ilaçlar ve tıbbi cihazlar, 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK Timi gönderdik. Bu gece ise İzmir Alsancak Limanından kalkacak gemi ile 148 personel daha gönderiyoruz. Tam teşekküllü 2 Sahra Hastanesi ve 6 Acil Müdahale Ünitesi, 10 Ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 Acil Müdahale Aracı aynı gemiyle yolda. Türkiye'nin 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak. İyi haberler bekleyen 85 milyon insanın da kalbi Libya'da" ifadelerini kullandı.