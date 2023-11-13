Türkiye'den Gazze'ye Sağlık Malzemeleri Gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin Mısır'a ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı ve geminin görüntülerine de yer verdiği paylaşımında, " Gazze'ye yardım amacıyla gönderdiğimiz ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinden oluşan gemi Mısır El- Ariş Limanı'na ulaştı. Sağlık hizmetleri Mısır ile ortak koordinasyon sağlanarak Gazze halkına ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.