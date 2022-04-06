Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 41 kişi vefat etti, 10 bin 314 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 10 bin 314 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 41 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 14 bin 332 hasta taburcu olurken bugün 220 bin 536test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,37 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,10 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,37 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 147 bin 731 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 991 BİN 940 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 790 bin 237 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 991 bin 940 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 663 bin 378 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 12 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybederken 12 bin 213 de yeni vaka tespit edilmişti.

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