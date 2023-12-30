Türkiye'de 2023 yılında 520 bin 723 bebek dünyaya geldi

SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre; Türkiye'de kamu hastanelerinde 2023 yılında 520 bin 723 bebek dünyaya geldi.

Bakanlık verilerine göre; doğum öncesi bakım hizmetleri oranı yüzde 99,7, hastanede gerçekleşen doğum oranı ise yüzde 97,3'e ulaştı. Ekim ayı itibarı ile anne dostu hastane sayısı 113 oldu. Kamu hastanelerinde 442 gebe okulu ve birinci basamak sağlık hizmet birimlerinde yer alan 1080 gebe bilgilendirme sınıfı ile gebelerin en iyi şartlarda bilinçli doğum yapabilmelerini temin etmek üzere onlara yönelik eğitim ve destek programları gerçekleştirildi. Türkiye, son 20 yılda bebek ve 5 yaş altı çocuk ölümlerini hızla azaltan ülkeler arasında yer aldı. Covid-19 salgını ile birlikte tüm dünyada doğumda beklenen yaşam sürelerinde düşüş meydana gelirken, Türkiye, Dünya ve AB ortalamalarında yaşanan düşüşe göre daha az azalma gösterdi. Türkiye'nin doğumda beklenen yaşam süresi 77,5 yıl oldu.

'REFERANS MERKEZİ KONUMUNDAYIZ'

Etlik Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağanay Soysal, kendi hastanelerinde 2023 yılında 12 bin 500 doğum olduğunu söyleyerek, "Ankara Etlik Şehir Hastanemizin 1'inci yılında hem bebek dostu, hem de anne dostu hastane olmanın gururunu yaşıyoruz. 12 bin 500 doğumumuzun yanında yine 1 yıl içinde 365 bin kadın doğum muayenesi gerçekleştirmiş olup, 20 bine yakın da kadın doğum ameliyatı gerçekleşmiştir. Kadın doğum hastanesi olarak hem robotik cerrahi, hem perinatoloji tarafından yapılan yüksek riskli gebelik takipleri ve bütün girişimlerle tüm Türkiye'den hasta kabul eden referans merkezi konumundayız" diye konuştu.

Hastane bünyesindeki gebe okulunda gebelere eğitim verdiklerini söyleyen Soysal, "Sadece gebelerimize değil eşlerine de aynı eğitimleri vermekteyiz. Onun haricinde mutlaka normal doğum sürecine teşvik etmekteyiz. Çünkü normal doğum en sağlıklı doğum yöntemi. Sezaryen bir alternatif doğum yöntemi değildir. Acil durumlarda uygulanması gereken müdahale şeklidir aslında. ve böylece gebe okulları ile birlikte normal doğumlara katkı sağlamakta olup, gebe okulunda eğitim alan tüm anne ve babalara eğitim süreci sonunda sertifika vermekteyiz. Verdiğimiz sertifika ile birlikte doğum alanlarını, doğum salonlarında ebeveynler gezdirmekteyiz" dedi.