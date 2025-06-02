Türkeli Devlet Hastanesi'nde Şişe Patladı, Hemşire Yaralandı

SİNOP'un Türkeli ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde tıbbi dolum sırasında şişenin patlaması sonucu 1 hemşire yaralandı.

Türkeli Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde dün saat 23.30 sıralarında patlama oldu. İlk belirlemelere göre kimyasal maddelerin neden olduğu patlamada, hemşire Damla G.B. yaralandı. Olayın ardından hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hemşireye ilk müdahale hastanede doktorlar tarafından yapıldı. Hemşire Damla G.B., daha sonra yanık ünitesi olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Türkeli Kaymakamlığı patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkeli Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanımız, hastanede bulunduğu sırada tıbbi dolum sırasında gerçekleşen parlamayla birlikte şişenin patlaması sonucu yaralanmıştır. İlk müdahalesi hastanede yapılan sağlık çalışanımız, yanık ünitesi bulunan bir merkez olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlar tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."