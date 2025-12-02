Türk Eczacıları Birliği uyardı! Bu kahvelere dikkat edin, ölüme sebep oluyor

Türk Eczacıları Birliği, 32 yaşındaki bir vatandaşın 'zayıflama kahvesi' kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildiği bilgisini paylaştı.

''SAĞLIĞIN KISA YOLU YOKTUR''

Sosyal medyada "doğal" veya "tamamen bitkisel" gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler, metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla ciddi sağlık riskleri taşıyor. Son örnek: 32 yaşındaki bir vatandaşımız, "zayıflama kahvesi" kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildi. İfadeleri kullanıldı.

BİTKİSEL VEYA ÇAY-KAHVE ŞEKLİNDE TANITILAN ÜRÜNLER ZARARSIZ DEĞİLDİR

Türk Eczacıları Birliği, ''İnternetteki "kolay çözüm", "sihirli formül" ve sağlık beyanı vaatleri yanıltıcıdır. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalıdır. Sağlığınızı riske atmayın: Bu ürünleri sadece hekim ve eczacı danışmanlığıyla kullanın. Sağlığın kısa yolu yoktur.'' ifadelerini kullandı.