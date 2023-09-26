TÜBİTAK SAGE'deki patlamada ölen teknisyen toprağa verildi

ANKARA'da dün Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) meydana gelen patlamada hayatını kaybeden teknisyen Asım Güngör'ün (26) cenazesi, toprağa verildi.

Mamak ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisindeki kimyasal atık sahasında, dün saat 16.40'ta kimyasal reaksiyon sonucu patlama oldu. Patlamanın ardından tesiste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda, Yakıt, Patlayıcı ve Astar Tasarım Altyapısı'nda çalışan teknisyen Asım Güngör hayatını kaybetti.

Asım Güngör'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün Yenimahalle ilçesindeki Karacakaya Camisi'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, Güngör'ün ailesi ve yakınları ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal katıldı. Güngör'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.