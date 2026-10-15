Haberler

Trabzon'da meme kanseri etkinliğinde kadınlara kendi kendine muayene çağrısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'da meme kanseri etkinliğinde kadınlara kendi kendine muayene çağrısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da meme kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte kadınlara kendi kendine meme muayenesi çağrısı yapıldı. Doç. Dr. Banu Karapolat, her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanabildiğini belirterek erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Trabzon'da meme kanseri farkındalık ayı kapsamında etkinlik yapıldı.

Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezinde organize edilen etkinliğe usta öğreticiler, kursiyerler, kanseri atlatan kadınlar ve sağlıkçılar bir araya geldi.

Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Dr. Ebru Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden birinin meme kanseri olduğunu ve erken teşhisin önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Çelik, ekim ayının meme kanserinde farkındalık oluşturmak için önemli bir ay olduğunu ifade ederek, etkinlik kapsamında kanserin öncesini ve sonrasını ele alacaklarını belirtti.

Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Banu Karapolat ise her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanabildiğini söyledi.

Karapolat, kanser riskini artıran nedenleri sıralayıp aile öyküsünün de etkili olduğuna işaret ederek, erken teşhisin her zaman hayat kurtardığını aktardı.

Her kadının mutlaka kendi kendine meme muayenesi yapması gerektiğini vurgulayan Karapolat, "Öncelikle cildinde herhangi bir değişiklik var mı yok mu ona bakarak sonra elimizle dokunarak bir kitle var mı yok mu ona bakmamız lazım. Cildinde herhangi bir şekil bozukluğu, özellikle portakal kabuğu görünümünden biz çok korkarız, var mı yok mu bunu kendi kendine bakması gerekiyor." dedi.

Rahim ağzı ve bağırsak kanserleri için de kadınlara test yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunan Karapolat, "Lütfen çevrenize, arkadaşlarınıza, komşularınıza söyleyin, mamografiyi unutmasınlar, özellikle teşvik edin. Belki bir kişinin hayatına dokunursunuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kanseri yenen kadınlar, yaşadıkları süreçler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Dünya devini devirdiler

Böyle hazırlanıp maça çıktılar! Sonuç tam bomba
İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor
Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?

İstanbul felaketi yaşarken yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kilo bal 400 bin liraya satıldı

Ne altın ne mücevher! 1 kilo bal 400 bin TL'ye satıldı
Alpay’a veda mesajları: Sesin ve şarkıların hep bizimle yaşayacak

Alpay’a sanat dünyasından veda: Sesin hep bizimle yaşayacak
Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti

Cemre Baysel ile ilgili bomba iddia! Ünlü futbolcuyla aşk yaşıyor
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?

Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: Bu şaka mı?
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı

Sel sularına dayanamadı! 2 katlı villa böyle sulara kapıldı
Peşaver'de çatısı çöken okulda 35 kişi öldü, 34'ü çocuk

Ülkeyi yasa boğan facia: 34'ü çocuk 35 kişi öldü
Futbol dünyasını sarsan itiraf: İki tabancayla dolaşıyordum

Ülkenin tanıdığı isimden "Çift tabanca dolaşıyorum" itirafı geldi!