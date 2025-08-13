Trabzon'da 9 Kiloluk Kitle Ameliyatla Alındı

Trabzon'da 9 Kiloluk Kitle Ameliyatla Alındı
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kadın hastanın yumurtalığından 40 santimetre uzunluğunda ve 9 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Ameliyat sonrası hastanın durumu iyi olduğu bildirildi.

TRABZON Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran kadın hastanın yumurtalığından 40 santimetreye ulaşan 9 kiloluk kitle çıkarıldı.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çeşitli şikayetlerle başvuran kadın hastanın yapılan tetkiklerinde yumurtalığında kitle tespit edildi. Hekimler, ameliyat kararı aldı. Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Recep Erin ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatta kadın doğum, anestezi, radyoloji ve patoloji birimlerinden uzmanlar görev aldı. Yapılan ameliyatta hastanın yumurtalığından 40 santimetre ve 9 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözlem altında tutulan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
