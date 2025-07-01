Tokat'ta Kaza Geçiren 3 Yaşındaki Çocuk Ambulans Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi

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Tokat'ta evde geçirdiği kaza sonucu sol el parmakları kopan 3 yaşındaki çocuk, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi.

TOKAT'ta evde geçirdiği kaza sonucu parmakları kopan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

Tokat'ta evde geçirdiği kaza sonucunda sol el parmakları kopan çocuğun ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen çocuk, sağlık personeli refakatinde helikoptere nakledildi. Çocuk, daha sonra ambulans helikopter ile Ankara'ya gönderildi.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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