Tokat Devlet Hastanesi'nde Rehin Alma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tokat Devlet Hastanesi'nde hasta yakını tarafından rehin alınan sağlık çalışanlarını kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikat, acil durumlara hazırlık amacıyla gerçekleştirildi ve hastane güvenliği ile kriz yönetimi senaryoları canlandırıldı.

TOKAT Devlet Hastanesi'nde, hasta yakını tarafından rehin alınan 2 sağlık çalışanını kurtarma tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat sırasında panik yaşanmaması için ise hastanedeki hastalar bilgilendirildi.

Tokat Devlet Hastanesi'nde, olası acil durumlara hazırlık amacıyla düzenlenen 'Gri Kod (rehine durumu)' ve 'Turuncu Kod (KBRN – Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer felaket)' tatbikatları gerçekleştirildi. Başhekim Operatör Doktor Yahya Doğanay başkanlığında yapılan tatbikatlara hastane idarecileri ve çok sayıda personel katıldı. Gerçek senaryolarla yürütülen uygulamalarda; kriz yönetimi, olay yeri güvenliği, hasta ve çalışan güvenliği ile tahliye süreçleri detaylıca canlandırıldı. Senaryo gereği, acile getirilen bir hastanın vefatı üzerine hasta yakınları, 2 sağlık çalışanını tabanca ile rehin aldı. Hastane güvenlik personeli ve doktorlar tarafından şüpheliler ikna edilip, polise teslim edildi.

Tatbikatlara ilişkin açıklama yapan Doktor Yahya Doğanay, "Bu tür uygulamalar sayesinde hem personelimizin refleksleri güçleniyor hem de hastanemizin kriz anlarına karşı hazırlık seviyesi yükseliyor. Amacımız, her koşulda hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde korumaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
