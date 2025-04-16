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TBMM Başkanvekili Önder'e 7 Dakikada Ulaşıldı

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Ambulans ekibi, aort damarı yırtılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, acil yardım çağrısının ardından 7 dakikada ulaşarak müdahalede bulundu.

Ambulans ekibi, TBMM Başkanvekili Önder'e 7 dakikada ulaştı

ANKARA - 112 Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrının ardından yola çıkan ambulans ekibi, aort damarı yırtılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e 7 dakikada ulaştı.

Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, Şişli'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Önder'in sağlık durumuna ilişkin acil yardım çağrısı 22.10'da intikal etti. Çağrının düşmesinin ardından 112 Komuta Kontrol Merkezinden yönlendirilen ambulans ekibi, 7 dakikada adrese ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan TBMM Grup Başkanvekili Önder'e CPR uygulaması ile müdahale edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Sağlık
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