Tarsus Belediyesi Çöp Konteynerlerini Temizliyor ve Dezenfekte Ediyor

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzenli aralıklarla konteynerlere temizleme ve dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Sağlık ve çevre hijyenini korumak amacıyla periyodik olarak yapılan arıtmalar, kırsal ve merkez mahallelerde sürdürülüyor. Çevre hijyeninin yanı sıra sinek ve kötü kokuların önlenmesine önem veren ekipler, bu kapsamda çöp konteynerleri üzerine periyodik olarak uygulanan sinek uzaklaştırma ve koku giderici ilaçlar, 15 gün boyunca etkisini sürdürüyor.

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzenli aralıklarla konteynerlere temizleme ve dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Sağlık ve çevre hijyenini korumak amacıyla periyodik olarak yapılan arıtmalar, kırsal ve merkez mahallelerde sürdürülüyor.

Tarsus Belediyesi, daha temiz bir çevre oluşturmak ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla çöp konteynerlerin temizliği ve dezenfekte çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sağlıyor. Tüm mahallelerde bulunan çöp konteynerleri, düzenli olarak arıtılarak mikrop ve koku oluşumu engelleniyor.

DEZENFEKTE İŞLEMİ İLE 15 GÜN SİNEK SORUNU YAŞANMIYOR

Çevre hijyeninin yanı sıra sinek ve kötü kokuların önlenmesine önem veren ekipler, bu kapsamda çöp konteynerleri üzerine periyodik olarak uygulanan sinek uzaklaştırma ve koku giderici ilaçlar, 15 gün boyunca etkisini sürdürüyor.