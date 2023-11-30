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Tarık Papuççuoğlu Prostat Ameliyatı Geçirdi

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Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu, Muğla'da başarılı bir prostat ameliyatı geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir süredir şikayetleri artan Tarık Papuççuoğlu, Muğla'da operasyon geçirdi. Prostat ameliyatı olan ünlü oyuncu, sosual medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"BAŞARILI BİR AMELİYAT GEÇİRDİM"

Hastane odasından fotoğraf paylaşan Tarık Papuççuoğlu, "Evet, sonunda kilo vermenin yolunu buldum. Prostatı küçülttük! Başarılı bir ameliyatla, çok şükür" mesajını paylaştı.

Tarık Papuççuoğlu ameliyat oldu Usta oyuncunun sağlık durumu

Kaynak: Magazinkolik / Sağlık

Tarık Papuççuoğlu Muğla Ünlüler Sağlık Haberler

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