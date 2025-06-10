Tansiyon Ölçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ayak ayak üstüne üstüne atıp tansiyonunuzu ölçmeyin

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli:

"Tansiyon ölçerken ayak ayak üstüne atmak yada konuşmak tansiyonu 5-10 milimetre civa bile oynatabilir"

KAYSERİ - Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, tansiyon ölçümüyle alakalı önemli uyarılarda bulunarak, "Tansiyon ölçerken ayak ayak üstüne atmak yada konuşmak tansiyonu 5-10 milimetre civa bile oynatabilir" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, tansiyon ve hipertansiyon hastalarına tuz ve dijital tansiyon ölçümüyle ilgili önemli bilgiler verdi. Türkiye'de tuz tüketiminin fazla olduğuna dikkat çeken Seyfeli, "Türkiye'de tuz tüketimi çok yüksek. Biz günlük 5 gram tuz tüketimini öneriyoruz. Bu da yaklaşık 1 çay kaşığına gelmektedir. Maalesef toplumumuzda bunun 3-4 katı tuz tüketiyoruz. Yaklaşık 18 grama yakın. Tansiyon hastaların sofrada hiç tuz bulundurmaması gerekiyor. Biz günlük gıdalarımızda yeteri kadar tuz alıyoruz. Ekstra tuz ilave etmemize gerek yok" dedi.

"Tansiyon ölçerken ayak ayak üstüne atmak yada konuşmak tansiyonu 5-10 milimetre civa bile oynatabilir"

Hastaların tansiyon ölçümüyle ilgili konuşan Ergün Seyfeli, "Hepimizin evinde dijital tansiyon aletleri var ve kendi tansiyonumuzu ölçebiliyoruz. Tansiyon ölçerken sağlıkla bilgisi olmayan hastalar bir takım hatalara düşebilirler. Kişinin yeme, çay, sigara gibi aktivitelerden hemen sonra tansiyon ölçmemesi gerekiyor. En az 15-20 dakika beklemek lazım. Hastanın dinlenmiş olması gerekiyor. Tansiyonu ölçeceğimiz kolun mutlaka sıkı elbiselerden arındırılması gerekiyor ve çıplak ten üzerinde manşonun bağlanması gerekiyor. Özellikle dirsekten ölçüm yapan tansiyon aletlerini öneriyoruz. Bilekten ölçüm yapan tansiyon aletlerini kullanmazsak daha iyi olur. Dirsekten olanları da dirsek çizgisinden 2-3 santim üzerinde manşonu bağlamamız gerekiyor. Hastanın sırtının ve kolunun desteklenmesi ve kolun kalp seviyesine getirilmesi gerekiyor. Yine tansiyonu ölçerken ayakların yere basması lazım. Bunlar çok dikkat edilmeyen hususlar. Tansiyon ölçerken ayak ayak üstüne atmak yada konuşmak tansiyonu 5-10 milimetre civa bile oynatabilir. Dolayısıyla tansiyon ölçerken bu tür fiziki durumlara dikkat etmek gerekiyor. 5 yılı geçmiş dijital tansiyon aletlerini de yeni aletlerle de kontrol edip iyi ölçüp ölçmediğini değerlendirmek gerekiyor" şeklinde konuştu.