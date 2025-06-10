Tansiyon Ölçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tansiyon Ölçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, tansiyon ölçümünde ayak ayak üstüne atmanın tansiyonu etkileyebileceğini belirterek, tuz tüketimi ve ölçüm teknikleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Ayak ayak üstüne üstüne atıp tansiyonunuzu ölçmeyin

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli:

"Tansiyon ölçerken ayak ayak üstüne atmak yada konuşmak tansiyonu 5-10 milimetre civa bile oynatabilir"

KAYSERİ - Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, tansiyon ölçümüyle alakalı önemli uyarılarda bulunarak, "Tansiyon ölçerken ayak ayak üstüne atmak yada konuşmak tansiyonu 5-10 milimetre civa bile oynatabilir" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, tansiyon ve hipertansiyon hastalarına tuz ve dijital tansiyon ölçümüyle ilgili önemli bilgiler verdi. Türkiye'de tuz tüketiminin fazla olduğuna dikkat çeken Seyfeli, "Türkiye'de tuz tüketimi çok yüksek. Biz günlük 5 gram tuz tüketimini öneriyoruz. Bu da yaklaşık 1 çay kaşığına gelmektedir. Maalesef toplumumuzda bunun 3-4 katı tuz tüketiyoruz. Yaklaşık 18 grama yakın. Tansiyon hastaların sofrada hiç tuz bulundurmaması gerekiyor. Biz günlük gıdalarımızda yeteri kadar tuz alıyoruz. Ekstra tuz ilave etmemize gerek yok" dedi.

"Tansiyon ölçerken ayak ayak üstüne atmak yada konuşmak tansiyonu 5-10 milimetre civa bile oynatabilir"

Hastaların tansiyon ölçümüyle ilgili konuşan Ergün Seyfeli, "Hepimizin evinde dijital tansiyon aletleri var ve kendi tansiyonumuzu ölçebiliyoruz. Tansiyon ölçerken sağlıkla bilgisi olmayan hastalar bir takım hatalara düşebilirler. Kişinin yeme, çay, sigara gibi aktivitelerden hemen sonra tansiyon ölçmemesi gerekiyor. En az 15-20 dakika beklemek lazım. Hastanın dinlenmiş olması gerekiyor. Tansiyonu ölçeceğimiz kolun mutlaka sıkı elbiselerden arındırılması gerekiyor ve çıplak ten üzerinde manşonun bağlanması gerekiyor. Özellikle dirsekten ölçüm yapan tansiyon aletlerini öneriyoruz. Bilekten ölçüm yapan tansiyon aletlerini kullanmazsak daha iyi olur. Dirsekten olanları da dirsek çizgisinden 2-3 santim üzerinde manşonu bağlamamız gerekiyor. Hastanın sırtının ve kolunun desteklenmesi ve kolun kalp seviyesine getirilmesi gerekiyor. Yine tansiyonu ölçerken ayakların yere basması lazım. Bunlar çok dikkat edilmeyen hususlar. Tansiyon ölçerken ayak ayak üstüne atmak yada konuşmak tansiyonu 5-10 milimetre civa bile oynatabilir. Dolayısıyla tansiyon ölçerken bu tür fiziki durumlara dikkat etmek gerekiyor. 5 yılı geçmiş dijital tansiyon aletlerini de yeni aletlerle de kontrol edip iyi ölçüp ölçmediğini değerlendirmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu

Radar uygulaması işe yaradı mı?İşte bayram tatilinin bilançosu
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım

Sokaklarda kriz büyürken Trump'tan kritik açıklama
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok

Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.