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Sultanhanı ilçesinde aile sağlık ve 112 acil çağrı merkezi için temel atıldı

Sultanhanı ilçesinde hayırsever Halil İbrahim Yumuşak tarafından yaptırılacak aile sağlık ve 112 acil çağrı merkezinin temeli atıldı. Temel atma törenine Kaymakam Serkan Ala, Belediye Başkanı Fahri Solak, İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duanın ardından merkezlerin temeli atıldı. Ala, hayırsevere teşekkür etti.