Son dakika haberleri | Dünyada kalp krizinden kaynaklı ölümler birinci sırada

Dünyada kalp krizinden kaynaklı ölümler birinci sırada

İSTANBUL - Dünyada kalp krizinden kaynaklı ölümlerin hala birinci sırada olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Koçaş "Dünyada kalp hastalıkları en sık ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Kalp damar tıkanıklığı için her geçen gün yeni tedavi yöntemleri ve ilaçlar geliştiriyoruz" dedi.

Dünyada kalp krizinden kaynaklı ölümlerin birinci sırada yer aldığını ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Koçaş bu durumun geç fark edilmesi ve doktor kontrollerinin aksatılmasından kaynaklı bir sorun olduğunu dile getirdi. Hastalığın yanlış beslenme alışkanlıklarıyla düzeltilebileceğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı doğru bilgilendirme ile bunların önüne geçilebileceğinin altını çizdi. Prof. Dr. Cüneyt Koçaş kalp krizi belirtilerini ilk evrede fark eden vatandaşların hastaneye başvurmasıyla birlikte erken tedavi ile hastalığın önüne geçildiğini belirtti.

"Dünyada kalp hastalıkları en sık ölüm sebepleri arasında birinci sırda yer alıyor"

Kalp damar hastalıklarının erken tedavi ile önüne geçileceğini belirten Biruni Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Koçaş "Dünyada kalp hastalıkları en sık ölüm sebepleri arasında birinci sırada yer alıyor. Kalp damar tıkanıklığı için her geçen gün yeni tedavi yöntemleri ve ilaçlar geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Korona bütün damarlarda olduğu gibi pıhtılaşmayı artırıyor"

Koronadan dolayı kontrollerine geç gelen hastalarda kalp krizlerinin arttığını aktaran Kardiyoloji Uzmanı Koçaş "Korona günlerinde çok enteresan olaylar yaşadık. Başlangıçta kalp krizi sayılarının azaldığını gördük ama daha sonra bu hastaların çok daha ağır durumlarda hastaneye başvurduklarını fark ettik. Başlangıçta hafif ilerleyen kalp krizleri ilerleyen zamanlarda çok daha ağır sonuçlarla karşımıza çıktı. Çünkü geç başvuru yaptılar. Korona bütün damarlarda olduğu gibi pıhtılaşmayı artırıyor. Buda kalp krizlerine neden oluyor. Ne yazık ki hastalarımız kontrollerini aksatmışlardı. Koronadan dolayı korktukları için kalp damar ve şeker hastaları kontrollerine daha geç geldikleri için daha ağır tablolarla bize başvuruyorlardı. Buda kalp krizlerinin ciddi şekilde artmasına sebep oldu" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Cüneyt Koçaş "Kalp krizine müdahale yöntemlerinde pek çok ilerlemeler var. Bu süreçlerde hastaların bilgilendirilmesinde pek çok yarar var. Kalp krizini erkenden fark edebiliyorlar. Ülkemizde ambulans sistemlerinin gelişmesinden dolayı hastalarımız çok hızlı bir şekilde hastaneye getirilebiliyor" dedi.