Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürüttüğü gıda denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

LİSTELER YENİLENDİ

Bakanlığın resmi internet sitesi "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" üzerinden yayımlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılmış Gıdalar" listeleri 24 Ekim itibarıyla güncellendi. Yeni listede özellikle süt ve süt ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekti.

SÜT ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK HİLE

Bakanlığın laboratuvar testleri sonucunda, peynirlerde nişasta ve bitkisel yağ, yoğurtlarda ise jelatin kullanıldığı belirlendi. Bazı peynir türlerinde eritme tuzu tespit edilirken, birçok ürünün etiketinde belirtilen yağ oranından çok daha düşük değerlere sahip olduğu ortaya çıktı.

HİLELİ ÜRÜNLERİN MARKALARI AÇIKLANDI

Bakanlığın güncellediği listede hile tespit edilen markalar şöyle açıklandı: