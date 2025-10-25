Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun
Tarım ve Orman Bakanlığı, 24 Ekim itibarıyla hileli gıda listesini yeniledi. Süt ürünlerinde yapılan denetimlerde bazı peynir, tereyağı ve yoğurt markalarında düşük yağ oranı, bitkisel yağ ve jelatin tespit edildi. Bakanlık, söz konusu ürünlerin markalarını kamuoyuyla paylaştı.
- Tarım ve Orman Bakanlığı, 24 Ekim itibarıyla "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılmış Gıdalar" listelerini güncelledi.
- Peynirlerde nişasta, bitkisel yağ ve eritme tuzu tespit edildi.
- Yoğurtlarda jelatin kullanıldığı belirlendi.
- Birçok ürünün etiketinde belirtilen yağ oranından daha düşük değerlere sahip olduğu ortaya çıktı.
- Hile tespit edilen markalar arasında Anadolu Cihangir, Sayraç, Ertat, Sühabey, Bey&En, Yeşil Toros peynirleri, Peynircioğlu Gurme Yayla tereyağı ve Bir Çınar yoğurdu yer alıyor.
Tarım Ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürüttüğü gıda denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
LİSTELER YENİLENDİ
Bakanlığın resmi internet sitesi "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" üzerinden yayımlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılmış Gıdalar" listeleri 24 Ekim itibarıyla güncellendi. Yeni listede özellikle süt ve süt ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekti.
SÜT ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK HİLE
Bakanlığın laboratuvar testleri sonucunda, peynirlerde nişasta ve bitkisel yağ, yoğurtlarda ise jelatin kullanıldığı belirlendi. Bazı peynir türlerinde eritme tuzu tespit edilirken, birçok ürünün etiketinde belirtilen yağ oranından çok daha düşük değerlere sahip olduğu ortaya çıktı.
HİLELİ ÜRÜNLERİN MARKALARI AÇIKLANDI
Bakanlığın güncellediği listede hile tespit edilen markalar şöyle açıklandı:
- Peynir: Anadolu Cihangir, Sayraç, Ertat, Sühabey, Bey&En, Yeşil Toros
- Tereyağı: Peynircioğlu Gurme Yayla
- Yoğurt: Bir Çınar