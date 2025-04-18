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Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Anne ve Oğlunu Hastaneye Kaldırdı

Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Anne ve Oğlunu Hastaneye Kaldırdı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen bir anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Olayda, ısınmak için yaktıkları kömür sobası nedeniyle rahatsızlanan ikili, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne taşıdı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile oğlu, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi 154251 Sokak'ta bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Emine Göktaş ve oğlu Üveys Göktaş, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Isınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile oğlu, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile oğlunun tedavisi sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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