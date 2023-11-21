Sobadan sızan gazdan zehirlenen kardeşler hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Tevfik (15) ile Şükriye Ünlü (17) kardeşler hayatını kaybetti, anne Fadime Ünlü tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Alacalı köyünde oturan Ünlü ailesi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fadime Ünlü ile çocukları Tevfik ve Şükriye Ünlü'yü ambulanslarla hastaneye götürdü. 2 kardeş, kurtarılamadı, annenin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlattı.