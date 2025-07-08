Şişli Belediyesi Yaz Aylarında Haşere İle Mücadeleye Devam Ediyor

Şişli Belediyesi Yaz Aylarında Haşere İle Mücadeleye Devam Ediyor
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Şişli Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla kene ve sineklerle mücadelede yaz döneminde de yoğun ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor. Ekipler, 25 mahallede gece ilaçlamaları ve parklar gibi alanlarda düzenli ilaçlama gerçekleştiriyor.

ŞİŞLİ Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden kene ve sineklere karşı yürüttüğü mücadeleye yaz döneminde de etkin bir şekilde devam ediyor. Ekipler, ilçenin dört bir yanında gece-gündüz yoğun bir şekilde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından mart ayı itibarıyla başlatılan kene, sinek ve larva mücadelesi, aralıksız olarak yürütülüyor. İlçedeki inşaat alanları, parklar, süs havuzları ve durgun su birikintileri düzenli olarak kontrol edilerek şimdiye kadar bin 603 noktada ilaçlama işlemi gerçekleştirildi.

25 MAHALLEDE GECE İLAÇLAMASI

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran sivrisineklere karşın, gece ilaçlamaları ilçedeki 25 mahallede düzenli olarak sürdürülüyor. Araç üstü ULV cihazı ile yapılan bu çalışmalar, Şişli Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.

PARK VE YEŞİL ALANLAR DÜZENLİ OLARAK İLAÇLANIYOR

Ayrıca başta karasinek, bit, pire ve kene gibi haşerelerle mücadele kapsamında parklar, yeşil alanlar, sokaklar ve metruk binalar dahil olmak üzere geniş bir alanda 08.30-17.00 saatleri arasında düzenli ilaçlama yapılıyor. 2025 yılı ilk 6 ayında bu kapsamda bin 968 ilaçlama işlemi gerçekleştirildi.

Yıl boyunca sürdürülen fare mücadelesi ise özellikle rögarlar üzerinde yoğunlaştırıldı. 2025 Ocak-Haziran döneminde 2 bin 186'sı rögar olmak üzere toplam 4 bin 743 fare ilaçlaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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