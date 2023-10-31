Şırnak'ın Cizre ilçesinde kalp ve kronik böbrek yetmezliği olan hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi. F.U. isimli hasta, Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Şırnak'ta Kalp ve Böbrek Yetmezliği Olan Hasta Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kalp ve kronik böbrek yetmezliği olan hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan F.U. (71), kalp ve kronik böbrek yetmezliği şikayetiyle yakınları tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.U'nun buradaki tedavisinin ardından ambulans helikopterle tıbbi donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Sağlık ekiplerince hastaneden alınan hasta, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.