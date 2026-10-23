Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak’a 71 hekim atanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak’a 71 hekim atanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak ve ilçelerinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 50 uzman hekim ve 21 tabip olmak üzere toplam 71 hekimin atanacağını açıkladı.

Ak Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak ve ilçelerinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 50 uzman hekim ve 21 tabip olmak üzere toplam 71 hekimin atanacağını açıkladı. Yeni kadrolarla kentte sağlık hizmetlerine erişimin artırılması hedefleniyor.

Şırnak'ta sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yeni hekim atamaları gündeme geldi. AK Parti Şırnak Milletvekili ve Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Arslan Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak ve ilçelerine toplam 71 hekim kadrosunun tahsis edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, yapılacak atamalar kapsamında 50 uzman hekim ve 21 tabip Şırnak ve ilçelerinde görev yapacak. Yeni kadroların, kentteki sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılmasına, vatandaşların sağlık kuruluşlarına erişiminin kolaylaştırılmasına ve sağlık alanındaki insan kaynağının güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Milletvekili Arslan Tatar, açıklamasında hekim kadrolarının Şırnak'a tahsis edilmesinde emeği bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti. Tatar, yeni hekim atamalarının Şırnak'a ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Sumud Filosu davasında Netanyahu dahil 35 sanığın yargılanmasına başlandı

Beklenen gün geldi! Netanyahu Türkiye'de yargılanıyor
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı

Müjde! 1 milyon kişinin borcu silinecek, hazırlıklar başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya ve Ukrayna arasında kısmi ateşkes sağlandı: 29 Ekim'de başlıyor

Açıklama Beyaz Saray'dan: Beklenen ateşkes 29 Ekim'de

İsraillilere şok saldırı! Netanyahu tam abluka talimatı verdi

Batı Şeria'da Netanyahu'yu tutuşturan olay! Anında talimat verdi
28 yaşındaki Melike'nin kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı

Daha 28 yaşındaydı! Melike'nin ölümü kahretti
Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı

Ünlü şarkıcı ikinci kez entübe edildi! Durumu kritik
ABD'de idamdan kurtulan Christa Pike'ın damarının yırtıldığı iddia edildi

İdam edilemeyen kadının avukatından şok suçlama! Tam 10 iğne ile...
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...
Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi! Hepsi tutuklandı