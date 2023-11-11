Şırdancı Mehmet, Kendine Şırdanlı Serum Yaptı

Yolcunun marka değerini tehlike atma gerekçesiyle kara listeye alınan Mehmet Sur, bir sağlık kliniğinde kendine şırdan içinde olduğu serumu enjekte etti. Ünlü şefin bu hareketi sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Yolcunun marka değerini tehlike atma gerekçesiyle kara listeye alınan Mehmet Sur bu kez bir sağlık kliniğin de kendine şırdan içinde olduğu serumu enjekte etti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü yarışma programı Masterchef ile adını duyuran Şırdancı Mehmet bu kez de kendine şırdanlı serum yaptı.

Uçuş sırasında yemek servisinin yapılmasını ardından tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yiyen ve bu anları da sosyal medyadan paylaşmasından sonra uçaklara binmesi yasaklanan ve 6 ay sonra cezası kalkan Mehmet Sur'u görenler gözlerine inanamadılar.

Hastalanan ünlü şef içine şırdan koyduğu serumu vücuduna enjekte ederken bir yandan da şırdan yemeyi ihmal etmedi. O anları paylaşan Sur'a "Bu kadar da olmaz, sağlık bakanlığı böyle bir şeye nasıl onay verir? Herkesi göreve davet ediyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.