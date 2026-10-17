Sinop'ta çocuk kan alma ünitesi açıldı, duvarları öğrenciler renklendirdi

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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde çocuk hastaların tedavi süreçlerini daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla hazırlanan "Çocuk Kan Alma ve Çocuk Günübirlik Ünitesi" hizmete açıldı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, minik hastaların tedavi süreçlerini daha huzurlu, güvenli ve sıcak bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla bünyesine yeni bir ünite kazandırdı. Yapılan düzenlemelerle tamamlanan Çocuk Kan Alma ve Çocuk Günübirlik Ünitesi hastaların kullanımına sunuldu.

Minik hastaların hastane ortamından olumsuz etkilenmemesi ve kendilerini daha iyi hissetmeleri hedeflenerek tasarlanan ünitenin renklendirilmesine akademisyenler ve öğrenciler de destek verdi. Ünitenin duvar ve kullanım alanları, Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sanatsal dokunuşlarıyla çocukların ilgisini çekecek renkli ve neşeli figürlerle süslendi. Açılan yeni ünite, çocuk hastalar ve aileleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı