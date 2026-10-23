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Sinop'ta Aile ve Sosyal Politikalar personeline meme kanseri eğitimi verildi

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Sinop'ta Aile ve Sosyal Politikalar personeline meme kanseri eğitimi verildi
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Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline eğitim düzenledi. Dr. Ece Eser, eğitimde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolünü ve düzenli tarama ile kendi kendine muayenenin önemini anlattı.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğünce, Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Ece Eser tarafından verilen eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne vurgu yapıldı. Programda personelle, düzenli tarama testlerinin önemi ve kadınların kendi kendilerine yapabilecekleri meme muayenesi yöntemleri detaylı şekilde paylaşıldı.

Erken teşhisin sağlıklı bir gelecek için kritik önem taşıdığını belirten yetkililer, farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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