Sık gaz çıkaranlar dikkat et! Herkesin korkulu rüyası olan o hastalığa karşı koruyormuş

Yeni yapılan bir bilimsel çalışma, ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. Bağırsak gazının içinde bulunan hidrojen sülfür maddesinin, Alzheimer hastalığına karşı koruyucu bir etki gösterebileceği öne sürüldü.

"GAZDAKİ HİDROJEN SÜLFÜRÜN BEYİN HÜCRELERİNİ KORUMA POTANSİYELİ VAR"

Araştırmacılar, bu gazın beyin hücrelerini hasardan koruma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Çalışma, bu gazın nöroprotektif (sinir koruyucu) etkilerine odaklanmakla birlikte, bilim insanları sık sık gaz çıkarmanın tek başına bir tedavi yöntemi olmadığını vurguluyor.

Gazdaki hidrojen sülfür miktarının koruyucu etki için yeterli olup olmadığı konusunda ek araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.