Siirt'te bahçede fenalaşan hasta, tekneyle ambulansa ulaştırıldı

SİİRT'in Kurtalan ilçesine bağlı Çelikeşbaşı köyünde bahçesinde çalışırken fenalaşan Abdullah G. (60), tekneye alınarak Ilısu Baraj Gölü kıyısında bekleyen ambulansa ulaştırılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kurtalan ilçesine bağlı Ilısu Baraj Gölü karşısındaki Çelikeşbaşı köyünde meydana geldi. Bahçesinde çalıştığı sırada aniden fenalaşan Abdullah G.'yi gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri zaman kazanmak için kara yolu yerine, gölde tekne kullanarak köye ulaştı. Hastaya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, Abdullah G.'yi sedyeye alarak köylülerin de yardımıyla tekneye bindirdi. Göl havzası kıyısında bekleyen ambulansa ulaştırılan Abdullah G., daha sonra Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Abdullah G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı