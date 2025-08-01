Serebral Palsi Hastası Havva Urfan Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Serebral Palsi Hastası Havva Urfan Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 14 yaşındaki Serebral Palsi hastası Havva Urfan, sağlık durumunun ağırlaşması sonrası ambulansla Van'a, ardından ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. İleri tedavisi için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne nakledildi.

Tatvan Devlet Hastanesi'nde Serebral Palsi tedavisi gören 14 yaşındaki Havva Urfan, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle ambulansla önce Van'a, daha sonra da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve durumu ağırlaşan Havva Urfan, doktorların müdahalesi sonrası Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. İleri tetkik ve tedavi gereksinimi olduğu belirlenen Serebral Palsi hastası Havva Urfan'ın, Ankara'daki Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakil yapılacağı belirtildi. Ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen Havva Urfan, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Yetkililer, sağlığa erişimin güvenli ve hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Aile katliamı! Polis memuru tüm ailesini öldürüp intihar etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi

Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.