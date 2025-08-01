Serebral Palsi Hastası Havva Urfan Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Tatvan Devlet Hastanesi'nde Serebral Palsi tedavisi gören 14 yaşındaki Havva Urfan, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle ambulansla önce Van'a, daha sonra da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve durumu ağırlaşan Havva Urfan, doktorların müdahalesi sonrası Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. İleri tetkik ve tedavi gereksinimi olduğu belirlenen Serebral Palsi hastası Havva Urfan'ın, Ankara'daki Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakil yapılacağı belirtildi. Ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen Havva Urfan, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Yetkililer, sağlığa erişimin güvenli ve hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.