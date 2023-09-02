Sapanca'da düğün yemeğinden zehirlenenlerin sayısı 45'e yükseldi

Sapanca ilçesinde düzenlenen bir düğünde yedikleri yemekten zehirlenenlerin sayısı 45'e çıktı. Davetliler arasında kusma, halsizlik ve mide bulantısı gibi şikayetler görüldü. Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Düğün yemeğinde zehirlenenlerin sayısı 45'e yükseldi

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dün düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye başvuranların sayısı 45'e yükseldi.

Sapanca ilçesinde düzenlenen düğün öncesinde evde davetlilere tavuk, pilav ve ayran ikramı yapıldı. İkramın ardından Sapanca Belediyesi Düğün Salonu'na geçen misafirlerin bazılarında kusma, halsizlik, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. Bunun üzerine salona çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan bazı davetliler kendi araçları ile Sapanca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Şu ana kadar hastaneye başvuran 45 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.