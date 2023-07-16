Samsun'da Denizde Akıntıya Kapılan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde denizde akıntıya kapılan Enes Can, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Can'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

SAMSUN'da denizde akıntıya kapılan Enes Can (19), çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Can'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Çarşamba ilçesindeki serinlemek için denize Enes Can, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, uzun uğraşlar sonucu Can'ı sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can'ın durumunun kritik olduğu bildirildi.