Sakarya Şehir Hastanesi Projesinin Yüzde 82'si Tamamlandı
Adapazarı ilçesinde inşası devam eden Sakarya Şehir Hastanesi'nde çalışmaların yüzde 82'si tamamlandı. 315 poliklinik, 35 ameliyathane ve 183 yoğun bakım yatağı ile modern sağlık hizmetleri sunulacak.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşası devam eden Sakarya Şehir Hastanesi projesinin yüzde 82'si tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alandüzü Mahallesi'nde toplam 283 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve 5 bloktan oluşan hastane projesinin yüzde 82'si tamamlandı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir ve Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altıntoprak inşaat alanında incelemede bulundu.

Sakarya Şehir Hastanesi'nde 315 poliklinik, güncel teknolojiyle donatılmış 35 ameliyathane, 183 yoğun bakım yatağı, 25 yataklı diyaliz merkezi, 10 yataklı palyatif bakım birimi, 10 yatak kapasiteli yanık tedavi ünitesi ve anne oteli gibi hizmetler yer alacak.

Ayrıca hastane bünyesinde 30 yataklı kemik iliği nakil ünitesinin de hizmete alınması planlanıyor. Depreme dayanıklılığı artırmak amacıyla hastane sağlam bir zemine inşa edildi.

Bina ile zemin arasında 835 deprem izolatörü kullanılarak gerekli önlem alındı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Sağlık
